Максим Артамонов корреспондент Следком завершил расследование дела в отношении серийного убийцы женщин Мужчина совершал преступления в городах ПФО, в том числе в Перми Поделиться Твитнуть

Главное следственное управление СКР завершило расследование уголовного дела в отношении уроженца Казани Радика Тагирова. Ему предъявлено обвинение в совершении более 30 убийств, трёх покушений на убийство и более 30 разбойных нападений на пожилых женщин, сообщается на сайте ведомтсва.

Следствие установило, что преступления совершались с марта 2011 года по октябрь 2012 года в городах Приволжского федерального округа: Казани, Нижнекамске, Волжске, Ижевске, Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Перми, Уфе, а также Екатеринбурге, Москве и других городах.

Мужчина находил одиноких пожилых женщин и проникал в их квартиры, представляясь работником коммунальной службы. После этого он нападал на потерпевших, наносил им удары и душил, затем обыскивал квартиры и похищал деньги.

Длительное время преступления оставались нераскрытыми. В 2013 году следственное управление СКР по Пермскому краю объявило вознаграждение в 1 млн руб. за информацию о преступнике.

Но лишь в декабре 2020 года злоумышленника задержали. На допросах он дал признательные показания. Также выяснилось, что Тагиров дважды судим за хранение оружия и кражу. Ранее он работал слесарем в одной из коммерческих организаций.

Сейчас дело направлено в суд.

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