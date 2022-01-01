Елена Синица В Прикамье транспортный прокурор запретил эксплуатировать теплоход Причина — отсутствие судовых документов и нужного количества спасательных средств Поделиться Твитнуть

Фото: Уральская транспортная прокуратура

В Прикамье транспортный прокурор запретил эксплуатировать разъездной теплоход, который в июле 2022 года столкнулся с сухогрузом. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Как выяснилось в ходе проверки, судно эксплуатировалось с нарушениями закона. В частности, оно не было поставлено на классификационный учет, не было освидетельствовано.





Кроме этого, отсутствовали судовые документы и необходимое количество спасательных средств, также допускалась перевозка людей с нарушением паспортной пассажировместимости.





Напомним, происшествие случилось в июле. Тогда столкнулись сухогрузный теплоход «Наташа» и разъездной теплоход «К-1765» с пассажирами на борту. На борту находилось 25 человек.





Как выяснилось, вахтенный начальник теплохода «Наташа» не подал необходимые звуковые сигналы встречному судну, не выбрал безопасную скорость движения. В то же время судоводитель теплохода «К-1765» не обеспечил необходимое визуальное наблюдение за обстановкой на судовом ходу.

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