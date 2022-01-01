Елена Синица
Прокуратура завершила проверку по факту столкновения баржи и катера в Пермском крае
Возбуждено несколько административных дел
Пермская транспортная прокуратура завершила проверку по факту столкновения баржи и катера в Пермском крае. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Происшествие случилось в июле. Тогда столкнулись сухогрузный теплоход «Наташа» и разъездной теплоход «К-1765» с пассажирами на борту. На борту находилось 25 человек.
Как выяснилось, вахтенный начальник теплохода «Наташа» не подал необходимые звуковые сигналы встречному судну, не выбрал безопасную скорость движения. В то же время судоводитель теплохода «К-1765» не обеспечил необходимое визуальное наблюдение за обстановкой на судовом ходу, говорят в ведомстве.
Кроме этого, собственник разъездного теплохода «К-1765» эксплуатировал судно в целях перевозки пассажиров без постановки теплохода на классификационный учёт и без прохождения технического осмотра.
Директору ООО «Вишерская лесоторговая база» (этой организации принадлежит теплоход «Наташа») внесено представление об устранении нарушений закона. Вахтенный начальник теплохода «Наташа» привлечён к дисциплинарной и административной ответственности по ч. 1 ст. 11.7 КоАП РФ.
Владелец разъездного теплохода «К-1765» получил исковое заявление о запрете эксплуатации судна до постановки на учёт. Также в отношении него за незаконное предпринимательство возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ.
По факту оказания капитаном теплохода «К-1765» услуг по перевозке пассажиров, не отвечающих требованиям безопасности, следственным органом возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 238 УК РФ.
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