Елена Синица Следком возбудил уголовное дело по факту столкновения баржи и катера в Прикамье Сейчас следствие проводит допросы Поделиться Твитнуть

Фото: Уральская транспортная прокуратура

Центральное межрегиональное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по факту столкновения баржи и катера в Пермском крае. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, столкновение баржи и катера произошло 30 июля на Каме между посёлком Орёл и Березниками. На борту катера находилось 25 человек, погибших нет. Девять человек обратились за медицинской помощью, один госпитализирован. После происшествия оба судна остались на плаву, катер причалил к берегу, баржа находится на форватере.





Также выяснилось, что капитан катера стал пересекать на небезопасном расстоянии траекторию движения сухогруза, из-за чего и произошло столкновение.





После происшествия капитан попытался скрыться с места происшествия, но его местонахождение было быстро установлено. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. По его словам, он выпил уже после ЧП.





Сейчас следствие устанавливает обстоятельства и причины произошедшего, проводятся допросы.

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