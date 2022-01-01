Максим Артамонов В Перми суд отказал мобилизованному в предоставлении отсрочки Это уже второй отказ за последнее время Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Дзержинский райсуд Перми рассмотрел дело по иску пермяка к военному комиссариату и Минобороны по поводу предоставления отсрочки. Мобилизованный требовал предоставить ему отсрочку, потому что он является опекуном несовершеннолетнего при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан. Это право закреплено в п. 3 ч. 1 ст. 18 закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации».

В ходе рассмотрения дела суд пришёл к выводу, что истец не представил доказательства, подтверждающие его право на отсрочку. Решение суда пока не вступило в законную силу, оно может быть обжаловано в Пермском краевом суде.

Это уже второе дело в Перми, связанное с мобилизацией, которое рассматривается в суде.

Напомним, 24 октября в Пермской краевом суде состоялся ещё один процесс. Пермяк пытался обжаловать решение Ленинского райсуда по мобилизации в споре с военкоматом. Он судился из-за отсутствия медкомиссии, однако проиграл.

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