Максим Артамонов Пермяк не смог обжаловать решение суда по мобилизации в споре с военкоматом Он судился из-за отсутствия медкомиссии Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

В Пермском краевом суде состоялось рассмотрение апелляции по делу о медкомиссии при мобилизации резервиста. Суд оставил в силе решение нижестоящей инстанции, однако в ходе процесса выяснились детали мобилизационной процедуры. Об этом сообщил общественный активист Денис Галицкий в своём telegram-канале.

В частности, по словам Галицкого, выяснилось, что военкомат изначально считает, что состояние здоровья резервиста такое же, как на момент прохождения медкомиссии при постановке на воинский учёт, даже если это было много лет назад.

В районном военкомате есть терапевт, который осматривает мобилизуемого при наличии жалоб на состояние здоровья. Далее резервиста направляют в поликлинику к специалисту по профилю предполагаемого заболевания. В спорных случаях собирается военно-врачебная комиссия, которая принимает окончательное решение о годности или негодности человека к службе.

Кроме того, отвозить мобилизованных на сборный пункт должны после принятия решения районной призывной комиссии, а резервист становится военнослужащим только по прибытии в воинскую часть, где его должны ознакомить с соответствующим приказом.

В связи с этими обстоятельствами Галицкий даёт несколько рекомендаций резервистам. Например, мобилизованным, у кого есть серьёзные заболевания, лучше направить документы в военкомат заранее — почтой или с членом семьи, который не попадает под мобилизацию.

Если медицинские документы старые, то имеет смысл сходить к профильному врачу и получить актуальное подтверждение заболевания.

В военкомате нужно сразу заявить о состоянии здоровья и по возможности подкрепить это медицинскими документами, а иск в суд по поводу отсутствия медосвидетельствования лучше отправить до явки в военкомат.

Помимо этого, если не была проведена военно-врачебная экспертиза, то имеет смысл обратиться с жалобой в краевую призывную комиссию по мобилизации.

Напомним, 10 октября в Перми состоялся первый суд по делу о мобилизации. Призванный на военную службу молодой человек подал иск в отношении военкомата. После того как в России была объявлена частичная мобилизация, пермяк получил на работе повестку в военкомат. Его обязали явиться с вещами. За час до назначенного времени на сайте ГАС Правосудие он подал административный иск к военкомату. Пермяка привезли на сборный пункт, однако прямо перед погрузкой в автобусы признали не подлежащим мобилизации «по иным основаниям».

По мнению пермяка, военкомат Пермского края нарушил его права, так как не провёл военно-врачебную экспертизу. В связи с этим молодой человек посчитал незаконным бездействие комиссариата и подал иск.

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