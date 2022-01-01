Максим Артамонов
В Перми состоялся первый суд по делу о мобилизации
По мнению призывника, военкомат нарушил его права
Дело рассматривалось в Ленинском райсуде Перми. После того как была объявлена частичная мобилизация, пермяк получил на работе повестку в военкомат. Его обязали явиться с вещами для мобилизации. За час до назначенного времени на сайте ГАС Правосудие он подал административный иск к военкомату. Пермяка привезли на сборный пункт, однако прямо перед погрузкой в автобусы признали не подлежащим мобилизации «по иным основаниям».
По мнению пермяка, военкомат Пермского края нарушил его права, так как не провёл военно-врачебную экспертизу. В связи с этим молодой человек посчитал незаконным бездействие комиссариата.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.