Максим Артамонов В Перми состоялся первый суд по делу о мобилизации По мнению призывника, военкомат нарушил его права Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми состоялся первый суд по делу, касающемуся объявленной в стране частичной мобилизации. Призванный на военную службу молодой человек подал иск в отношении военкомата. Об этом сообщил в своём telegram-канале правозащитник Денис Галицкий.

Дело рассматривалось в Ленинском райсуде Перми. После того как была объявлена частичная мобилизация, пермяк получил на работе повестку в военкомат. Его обязали явиться с вещами для мобилизации. За час до назначенного времени на сайте ГАС Правосудие он подал административный иск к военкомату. Пермяка привезли на сборный пункт, однако прямо перед погрузкой в автобусы признали не подлежащим мобилизации «по иным основаниям».

По мнению пермяка, военкомат Пермского края нарушил его права, так как не провёл военно-врачебную экспертизу. В связи с этим молодой человек посчитал незаконным бездействие комиссариата.

На суде представители военкомата сослались на Положение, утверждённое заместителем министра обороны и имеющее гриф «для служебного пользования». В итоге судья отказала в удовлетворении иска.





По словам Галицкого, решение райсуда будет обжаловано, поскольку «об обязательности военно-врачебной комиссии прямо указано в нескольких федеральных законах».





Напомним, 10 октября глава регионального минтербеза Виктор Батмазов сообщил губернатору, что несколько десятков мобилизованных пермяков вернётся в регион. Прикамских резервистов было решено возвратить домой после врачебного осмотра.









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