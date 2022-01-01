Максим Артамонов В Пермском крае для мобилизованных закупают квадрокоптеры А родственникам резервистов везут дрова, ремонтируют печи и помогают с продуктами Поделиться Твитнуть

фото: минтербез Пермского края

В некоторых территориях Пермского края гуманитарная помощь для мобилизованных предоставляется не только в виде вещей или аптечек. Где-то для мобилизованных закупаются квадрокоптеры, а где-то семьи мобилизованных просят привезти дрова или отремонтировать печь. Об этом на заседании Совета глав Прикамья рассказал председатель Совета муниципальных образований Пермского края, глава Добрянского округа Константин Лызов.

Так, по его словам, в ЗАТО Звёздный было собрано более 300 тыс. руб. на ­покупку девяти квадрокоптеров. Также технику для разведки закупили в Добрянке и Чернушке.

В Карагайском округе были собраны продуктовые наборы для семей мобилизованных, а Суксунский оптико-механический завод выплатил своим мобилизованным сотрудникам по 50 тыс. руб.

Где-то люди обращаются, в том числе, и за бытовой помощью — «просят отремонтировать печь, привезти дрова, опустить в яму картошку, ведь не всем нужны только деньги», — пояснил Лызов.

Чиновник также добавил, что сейчас во всех территориях края работают местные штабы помощи и колл-центры, а семьям погибших военнослужащих оказывается поддержка. В то же время, он отметил, что источники расходов ограничены, и поэтому главам территорий «надо отказаться от проведения некоторых мероприятий».

Напомним, в конце прошлой недели губернатор Махонин заявил, что по итогам встречи с резервистами в учебных центрах в Свердловской и Тюменской областях было решено выплатить единовременную материальную помощь семьям призванных: по 15 тыс. руб. на каждого несовершеннолетнего ребёнка и столько же на детей мобилизованных граждан в возрасте до 23 лет, обучающихся очно в вузах и сузах. Ранее было принято решение о выделении мобилизованным жителям Прикамья по 100 тыс. руб.

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