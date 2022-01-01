Максим Артамонов В минтербезе Прикамья рассказали о режиме базовой готовности Он подразумевает усиление охраны общественного порядка, военных, государственных и спецобъектов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Первый заместитель министра территориальной безопасности Пермского края Альберт Марданов на своей странице в соцсетях объяснил, что значит режим базовой готовности, который был введён в регионе на прошлой неделе.





По словам чиновника, этот режим прежде всего направлен на поддержание стабильности в регионе, и «никаких дополнительных ограничений для жителей края не вводится».





«Первоочередные задачи: усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, охрана военных, важных государственных и специальных объектов, а также тех, что обеспечивают жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики», — написал Марданов.





Он также отметил, что ГУ МВД России по Пермскому краю и Росгвардия уже приняли соответствующие меры.





Напомним, с 20 октября в Пермском крае введён режим базовой готовности — это было сделано в рамках указа президента Путина, который подписал указ о введении военного положения на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. В связи с введением режима базовой готовности в Пермском крае уже прошло первое заседание оперштаба.

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