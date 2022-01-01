Елена Синица В Чердынском округе готовы заплатить за добычу четырёх волков Соответствующий указ подписала глава округа Поделиться Твитнуть

Стая волков. Источник: Google.com

Глава Чердынского городского округа Анна Батагова подписала распоряжение на выплату денежного вознаграждения за добычу волков. Об этом Батагова сообщила на своей личной странице ВКонтакте.

«Вчера подписала распоряжения на выплату денежного вознаграждения за добычу четырёх волков. Ранее такая выплата была произведена еще за добычу четырёх волков», — написала Анна Батагова.





Глава округа также напомнила, что в прошлом году в Чердынском округе была принята местная мера поддержки. Охотники, добывшие хищника по разрешениям в целях любительской и спортивной охоты, имеют право получить денежное вознаграждение за добычу волка в размере 13 тыс. руб.





Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в социальных сетях появилась информация о нападении волков на домашнюю собаку в селе Покча Пермского края.

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