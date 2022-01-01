Максим Артамонов В Перми продолжается сбор гуманитарной помощи для мобилизованных Волонтёры собирают продукты питания, бытовую химию и даже оргтехнику Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Волонтёры Перми вновь собирают вещи для мобилизованных пермяков, батальонов в зоне боевых действий и жителей Донбасса. Об этом сообщается в группе «Ленинский район Пермь» ВКонтакте.





Принести можно продукты питания длительного хранения: рыбные и мясные консервы, крупы, макаронные изделия, сгущённое молоко, конфеты, печенье, сахар, муку.

Также принимают бытовую химию, средства личной гигиены, вещи для детей и оргтехнику. Кроме того, требуются медицинские бинты, жгуты и кровоостанавливающие средства.





Собранную гумпомощь отправят мобилизованным пермякам, батальонам в зону боевых действий, а также пострадавшим жителям Донбасса.





Пункт сбора открыт ежедневно с 10:00 до 16:00 по адресу: ул. Горького, 14А. По вечерам и в выходные волонтёры готовы принять помощь по предварительному звонку: +7 (342) 298-34-32.





Напомним, чуть больше недели назад губернатор Пермского края Дмитрий Махохин побывал в учебных частях Свердловской и Тюменской областей, куда были отправлены мобилизованные пермяки. Резервисты сказали чиновнику, что гуманитарная помощь им не нужна, у них всё есть. Главный вопрос для них — поддержка семей, в том числе выплаты по ипотеке и кредитам.

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