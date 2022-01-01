Демобилизованный детский врач из Перми вновь отправится в Елань Максим Брехач повезёт коллегам гуманитарную помощь Поделиться Твитнуть

Максим Брехач и Армен Бежанян

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Врач Пермской детской краевой клинической больницы Максим Брехач отправляется в военный учебный центр Елань Свердловской области. Об этом сам медик рассказал в интервью ТК ВЕТТА.

«Там остались товарищи по медицинской роте и других подразделений, они уже как братья, держим связь. Сейчас собираем гуманитарную помощь и 24 октября хочу прибыть к ним», — сообщил Максим Брехач.

По его словам, в посылку войдут военные разгрузочные жилеты и провизия.

Напомним, в конце сентября детского анестезиолога-реаниматолога Максима Брехача мобилизовали. После этого депутат Осинской думы Армен Бежанян обратился через соцсети и попросил вернуть доктора в Пермь на работу в клинику. Его просьба была услышана.

«Не знаю, кого конкретно благодарить, а потому говорю спасибо: команде губернатора, Общенародному Фронту, министерству здравоохранения, журналистам, сотрудникам военкомата и, конечно же, всем тем неравнодушным людям, которые повлияли на эту ситуацию!!!» — написал тогда Вконтакте депутат.

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