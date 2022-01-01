Врача Пермской детской краевой больницы демобилизовали Медик уже вернулся из Елани в Пермь Поделиться Твитнуть

Максим Брехач и Армен Бежанян

ВКонтакте

Врача детской краевой клинической больницы Максима Брехача вернули из учебного центра в Елани Свердловской области в Пермь. Об этом сообщил на своей странице ВКонтакте депутат Осинской думы Армен Бежанян.

Исполнитель роли Арменки в сериале «Реальные пацаны» Армен Бежанян ранее высказывался за возвращение мобилизованного врача.

«Не знаю, кого конкретно благодарить, а потому говорю спасибо: команде губернатора, Общенародному Фронту, министерству здравоохранения, журналистам, сотрудникам военкомата и, конечно же, всем тем неравнодушным людям, которые повлияли на эту ситуацию!!!» — написал депутат.

Напомним, Максим Брехач был мобилизован в конце сентября.

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