Пермский ФК «Звезда» погасил долги перед футболистами и персоналом Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Директор Пермского футбольного клуба «Звезда» Антон Клепиков заявил о погашении долгов по заработной плате перед сотрудниками. В октябре игрокам и персоналу выплатили 4,5 млн руб. Об этом пишет «Коммерсант Прикамье».

Кроме того, по словам Клепикова, частично закрыта задолженность клуба по налогам: в ФНС перечислено 3,3 млн руб.

Информация о долгах ФК «Звезда» появилась в конце марта. В июле сообщалось, что судебные приставы взыскивает со «Звезды» долги по налогам в сумме 8,2 млн руб.

Напомним, в июне 2022 года стало известно о ликвидации ФК «Звезда».





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