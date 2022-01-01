Олег Антонов Пермский футбольный клуб «Звезда» прекратил существование Слияния с «Амкаром» не будет Поделиться Твитнуть

Валерий Петраков / фото: sport-express.ru

В субботу, 4 июня, после выездного матча в рамках ФНЛ-2 между пермской «Звездой» и «Новосибирском» на пресс-конференции главный тренер «Звезды» Валерий Петраков объявил о принятом решении ликвидировать команду.

«Команда на 99,9% не будет существовать. Очень жалко терять такую команду. Ребята достойны играть и не только во втором дивизионе, некоторые футболисты могут играть в ФНЛ. Хорошая перспективная молодежь. Но, к сожалению, все доводы, которые мы приводили, не сыграли никакой роли. Решение принято. Удивительно, мы вроде все ратуем за развитие футбола, а команды снимаются. И я не знаю, как с этим бороться», — сказал Петраков.

Информацию о ликвидации «Звезды» Валерий Петраков позднее подтвердил и Матч ТВ. По данным телеканала, слияния с пермским клубом «Амкар» не будет. Возможно, руководство красно-чёрных пригласит несколько игроков и сотрудников из «Звезды».

ФК «Звезда» финансировалась из бюджета Пермского края.

Напомним, «Амкар» (главный тренер Рустем Хузин) в группе 4 ФНЛ-2 занял четвертое место, «Звезда» — пятое место, уступив при равенстве очков по дополнительным показателям.

В новом сезоне перед «Амкаром» будет поставлена задача выхода в первый дивизион.

Пермский футбольный клуб «Звезда» был основан в 1932 году и неизменно принимал участие в чемпионатах СССР с 1945 года. В советские годы «Звезда» четырежды выигрывала свою территориальную зону во Второй лиге, дважды завоёвывала Кубок РСФСР, а в 1992 году взяла «бронзу» Первой лиги России в зоне «Центр». Однако в сезоне 1996 года команда выступала уже в первенстве Пермской области, после чего, в 1997 году, клуб был ликвидирован.

В январе 2018 года инициативная группа начала деятельность по возрождению «Звезды» как плацдарма для перехода молодых пермских футболистов в профессиональный взрослый футбол. Благодаря поддержке Правительства Пермского края в июне 2018 года было принято решение вновь возродить «Звезду».

Совместными силами инициативной группы, Правительства Пермского края, Министерства спорта, а также Центра спортивной подготовки «Звезда» была организована за короткий срок.

С сезона-2018/2019 «Звезда» возобновила выступления в профессиональном футболе во Второй лиге.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.