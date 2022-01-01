Максим Артамонов Бывший депутат Госдумы Сапко гордится, что вновь оказался в санкционном списке Украины Запреты в отношении экс-парламентария будут действовать в течение пяти лет Поделиться Твитнуть

Фото: Страница Игоря Сапко ВКонтакте

Экс-депутат Госдумы от Пермского края и бывший мэр Перми Игорь Сапко на своей странице в социальных сетях сообщил, что его внесли в обновлённый санкционный список Украины.





«Горжусь, что вновь оказался в обновлённом санкционном списке Украины. Много здесь уважаемых и достойных людей, причём не только граждан РФ! Был за номером 636, сейчас уже 1656-ой» — написал Сапко.





Теперь он не сможет получить украинскую визу и вывести за пределы этой страны свои деньги. Ограничения будут действовать в течение пяти лет. Бывший депутат утверждает, что никогда не имел никаких активов в этой стране.





В конце поста бывший мэр Перми задаётся вопросом: «Камо грядеши, Украина?». Сапко не уточнил, что он имел в виду, когда процитировал известную библейскую фразу.





Напомним, в первый раз Сапко попал в санкционный список Украины в 2019 году. В течение трёх лет ему было запрещено пользоваться украинскими активами, украинским имуществом, ограничен въезд в страну и, в случае запроса на въезд, ему будет отказано в визе.





В марте этого года в связи со спецоперацией РФ на территории Украины под санкции США попали шесть депутатов Госдумы РФ от Пермского края. Речь идёт о Марии Дробот из КПРФ, Андрее Кузнецове из «Справедливой России-За правду» и единороссах Игоре Шубине, Романе Водянове, Ирине Ивенских и Антоне Немкине. В начале октября стало известно, что под санкции попал также депутат Госдумы РФ от Пермского края, единоросс Дмитрий Скриванов.





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