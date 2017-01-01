Бывший мэр города и пермская компания внесены в санкционный список Украины

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Игорь Сапко

Фото: Константин Долгановский

Бывший глава Перми, ныне депутат Госдумы Игорь Сапко сообщил, что внесён в санкционный список Украины «под номером 636». Теперь ему запрещено пользоваться украинскими активами, пользоваться украинским имуществом, ограничен въезд в страну и, в случае запроса на въезд, ему будет отказано в визе. Согласно документам, санкции в отношении него распространяются на три года.

«Будьте осторожны со мной, друзья! Внесён под номером 636 в санкционный список Украины! Запретили въезд и не только... Много у меня друзей и хороших приятелей там живёт. Все они объективно оценивают ситуацию правильно, понимая бездарность и недальновидность украинского руководства. Время расставит всё по своим местам», — написал политик на своей страничке в Instagram.

Отметим, что наряду с Сапко в последний санкционный список также на три года включено и пермское ООО «Сателлит Инновация».



Всего в санкционных списках Украины находятся ещё одна прикамская компания — ООО «Соликамский завод «Урал», а также 13 уроженцев Перми и края: депутаты Госдумы Олег Лавров, Валерий Бузилов, Алексей Бурнашов, Дмитрий Сазонов, бывшие депутаты Госдумы Владимир Гридин, Юрий Эм, Валерий Язев, депутат Заксобрания Валерий Трапезников, члены Совета Федерации Андрей Климов и Игорь Шубин, а также трое военнослужащих — уроженцев Прикамья — Анатолий Сидоров, Виталий Бугай и Виталий Половников.