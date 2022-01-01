Максим Артамонов В территориальных и военных управлениях СК создана «горячая линия» для участников спецоперации Глава ведомства дал соответствующее распоряжение руководителям в регионах Поделиться Твитнуть

По поручению председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина в России создана «горячая линия» для участников специальной военной операции, мобилизованных военнослужащих и членов их семей. Об этом сообщается на сайте ведомства.





В пресс-службе следкома пояснили, что такое решение было принято «в связи с многочисленными обращениями граждан по интересующим вопросам и в целях их оперативного разрешения». «Горячая линия» будет работать в территориальных следственных управлениях ведомства и в Главном военном следственном управлении СК.





«Сотрудники подразделений СК России в оперативном режиме будут оказывать содействие обратившимся гражданам в решении возникших проблем», — говорится на сайте ведомства.





Обратиться можно по многоканальному телефону — 8-800-100-12-60 (цифра 5 в голосовом меню). Горячая линия работает в круглосуточном режиме, звонок бесплатный.





Напомним, почти две недели назад «горячая линия» по вопросам соблюдения законодательства о частичной мобилизации была организована также при прокуратуре Перми, а до этого многоканальный телефон открыла краевая прокуратура.

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