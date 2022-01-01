В прокуратуре Перми заработала "горячая линия" по мобилизации Поделиться Твитнуть

В прокуратуре Перми организована «горячая линия» по вопросам соблюдения законодательства о частичной мобилизации

Её телефон: 217-51-26. На вопросы граждан ответят специалисты надзорного органа.

Линия будет работать ежедневно в рабочие дни с 9:00 до 18:00 (в пятницу до 16:45). Перерыв на обед — с 13:00 до 14:00.

Ранее по вопросам частичной мобилизации «горячую линию» открыла краевая прокуратура.

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