В прокуратуре Перми заработала "горячая линия" по мобилизации
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В прокуратуре Перми организована «горячая линия» по вопросам соблюдения законодательства о частичной мобилизации
Её телефон: 217-51-26. На вопросы граждан ответят специалисты надзорного органа.
Линия будет работать ежедневно в рабочие дни с 9:00 до 18:00 (в пятницу до 16:45). Перерыв на обед — с 13:00 до 14:00.
Ранее по вопросам частичной мобилизации «горячую линию» открыла краевая прокуратура.
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