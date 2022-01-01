Максим Артамонов В спецоперации на Украине был убит врач из Суксуна Он уехал в зону боевых действий всего два месяца назад Поделиться Твитнуть

Фото: «Новая жизнь Суксун»

В ходе российской военной спецоперации на Украине погиб военный хирург Сергей Башкирцев. Об этом сообщает издание «Новая жизнь Суксун» на своей странице в соцсетях.





«Во время боя в ходе спецоперации погиб наш земляк, талантливый хирург, старший лейтенант Сергей Башкирцев. Два месяца назад он отправился на службу по контракту в зону военных действий. Служил в должности врача медицинского взвода», — говорится в сообщении.





Сколько ему было лет, как и где конкретно он погиб, не уточняется.





Сергей Башкирцев закончил военную медицинскую академию. Несколько лет он работал начальником медицинского пункта ракетной бригады.





Напомним, это уже не первый военнослужащий из Суксуна, который погиб во время спецоперации. В конце июня на Украине также погиб уроженец Суксуна — Сергей Попов. Он родился в 1996 году, после окончания Суксунской средней школы № 2 был призван на срочную военную службу, затем проходил службу в ВС России по контракту.





Кроме того, 10 октября в Суксунском городском округе похоронили военнослужащего Андрея Новожилова. Чиновники не уточнили, сколько ему было лет, служил ли он по контракту и когда погиб.





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