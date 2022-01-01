На Украине погиб контрактник из Суксуна
Похороны Сергея Попова состоятся 30 июня
Во время специальной операции на Украине погиб житель Суксунского ГО Пермского края Сергей Попов. Об этом сообщили в окружной администрации.
Сергей родился в 1996 году, после окончания Суксунской средней школы № 2 был призван на срочную военную службу, затем проходил службу в ВС России по контракту.
«Выражаем глубокие соболезнования семье и близким погибшего. Скорбим вместе с вами. Вечная память герою!» — говорится в официальном сообщении.
Прощание с Сергеем Поповым состоится 30 июня с 12.00 в КДЦ по ул. Кирова, 45 в Суксуне.
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