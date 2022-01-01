Максим Артамонов На Украине погиб военнослужащий из Суксуна Андрей Новожилов Сегодня состоялись его похороны Поделиться Твитнуть

Администрация Суксунского городского округа

Сегодня, 10 октября, в Суксунском городском округе похоронили российского военнослужащего Андрея Новожилова. Он погиб во время военной операции РФ на Украине. О похоронах сообщила местная администрация на официальной странице в социальных сетях.





Чиновники не уточнили, сколько ему было лет, служил ли он по контракту и когда погиб.





Напомним, в конце июня на Украине также погиб уроженец Суксуна — Сергей Попов. Он родился в 1996 году, после окончания Суксунской средней школы № 2 был призван на срочную военную службу, затем проходил службу в ВС России по контракту.





Власти не разглашают количество погибших военнослужащих из Пермского края, которые участвовали в спецоперации. Известны лишь официальные данные по всем убитым в зоне боевых действий на территории Украины с 24 февраля.





По оценкам министра обороны РФ Сергея Шойгу, потери российской армии составили 5937 чел., а со стороны украинских военных — 61 тыс. убитыми и 49 тыс. ранеными.

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