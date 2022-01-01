Максим Артамонов В Перми скончалась третья пострадавшая в аварии на площади Карла Маркса Ей было 87 лет Поделиться Твитнуть

Фото: ГИБДД России по Пермскому краю

Как рассказали «Новому компаньону» в пресс-службе краевого минздрава, в больнице скончалась третья жертва ДТП на площади Карла Маркса в Перми. Это пожилая женщина 1935 г. р.





«Сейчас в больнице остаётся женщина 32 лет. Она продолжает проходить лечение. На сегодняшний день она находится в удовлетворительном состоянии», — пояснили в ведомстве.





Напомним, 24 сентября в 9:55 водитель автомобиля Nissan Qashqai при повороте с ул. Чернышевского на ул. Белинского не справился с управлением и врезался в остановку общественного транспорта «Площадь Карла Маркса».





Как сообщили позже в пресс-службе краевой полиции, водителю 1952 г.р. стало плохо за рулём. В результате аварии один человек погиб на месте (пенсионерка 85 лет), трое были госпитализированы. Вторая женщина 82 лет умерла в больнице через два дня.





Как показала экспертиза, алкоголя в крови водителя автомобиля не было.





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