Максим Артамонов В Перми будут шить бронезащиту и экипировку для мобилизованных На ЗАО «Кираса» объявлено о расширении штата швей Поделиться Твитнуть

Фото: Пермский муниципальный округ

В Перми предприятие оборонно-промышленного комплекса ЗАО «Кираса» объявило о дополнительном наборе швей, которые нужны для изготовления бронезащиты и экипировки для мобилизованных пермяков. Об этом сообщается на официальной странице администрации Пермского муниципального округа «ВКонтакте».





О расширении штата швей на предприятии заявил гендиректор после встречи с губернатором Пермского края.





«По вопросам можно обратиться в отдел кадров предприятия по телефону 224-78-00. Опыт работы необязателен», — сообщает администрация.





Кроме того, в Пермском муниципальном округе фабрика мягкой мебели «Аврора» в поселке Мулянка начала шить спальные мешки для мобилизованных пермяков. В связи с этим на фабрику требуются швеи и портные.





ЗАО «Кираса» — один из ведущих отечественных разработчиков и производителей средств индивидуальной бронезащиты и боевой экипировки. Также предприятие выпускает боевую одежду пожарных первого уровня защиты, специальные перчатки для пожарных, легкую огнестойкую одежду для сотрудников поисково-спасательных подразделений.





Предприятие работает на внешнем рынке в кооперации с компанией «Рособоронэкспорт». Оно имеет в своем составе несколько конструкторских бюро, производственную базу и испытательную лабораторию.





Напомним, в начале это недели пермская фабрика обуви «Трек» переориентировала производство и открыла новую линию — по пошиву спальных мешков для российских солдат, участвующих в спецоперации РФ на Украине. Мощность новой производственной линии — 25 тыс. спальников в месяц. Спальные мешки будут называться «Северный десант». С чем связано такое название — не уточняется.

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