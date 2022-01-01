Максим Артамонов В Перми обувная фабрика «Трек» будет изготавливать спальные мешки для участников спецоперации В месяц планируется шить по 25 тыс. спальников Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермская фабрика обуви «Трек» переориентировала производство и открыла новую линию — по пошиву спальных мешков для российских солдат, участвующих в спецоперации РФ на Украине. Об этом сообщается на официальной странице администрации Суксунского городского округа ВКонтакте.





По словам руководителя фабрики Алексея Тарасенко, таким образом предприятие решило поддержать мобилизованных. Мощность новой производственной линии — 25 тыс. спальников в месяц. Спальные мешки будут называться «Северный десант». С чем связано такое название — не уточняется.





«Спальный мешок — это момент отдыха, мы постарались сделать его комфортным, удобным, тёплым, чтобы бойцы смогли хорошо отдохнуть перед следующим днём», — пояснил Тарасенко.





Напомним, ранее стало известно , что невролог из Перми, кандидат медицинских наук Светлана Селезнёва организовала сбор необходимых вещей для военных медиков. В гуманитарных наборах — сменная одежда, термобельё, индивидуальные аптечки, перевязочные материалы, жгуты и обезболивающие.

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