Максим Артамонов В Перми врач-невролог организовала сбор вещей для мобилизованных медиков Она отвозит в Елань сменную одежду, индивидуальные аптечки, жгуты и обезболивающие Поделиться Твитнуть

Фото: Сайт #МыВместе

Невролог из Перми, кандидат медицинских наук Светлана Селезнёва, организовала сбор необходимых вещей для военных медиков. Об этом сообщили в пресс-службе акции взаимопомощи «Мы вместе». В гуманитарных наборах — сменная одежда, термобельё, индивидуальные аптечки, перевязочные материалы, жгуты и обезболивающие.





«Все эти наборы Светлана вместе с мужем и отцом отвозит на машине в Елань, где мобилизованные проходят учения. Врачей, которые отправились из Пермского края в зону СВО, Светлана знает лично», — сообщается на официальной странице проекта в соцсетях.





В пресс-службе акции «Мы вместе» не уточнили, оказывают ли мобилизованным медикам какую-либо помощь непосредственно власти Пермского края.





Напомним, в минувшие выходные губернатор Пермского края Дмитрий Махонин посетил мобилизованных пермяков в Елани и Тюмени. По словам чиновника, у резервистов из Прикамья возникает множество вопросов — в основном по поводу кредитов и помощи оставленным семьям.













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