На ул. Моторостроителей в Перми началась замена повреждённого участка водовода Со вчерашнего дня без воды остаются жители 30 домов, двух школ и двух детсадов Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

В Перми по ул. Моторостроителей, 7 в ночь на 21 октября бригада «НОВОГОР-Прикамье» установила причину утечки на сети водопровода диаметром 25 см. После проведённых раскопок выяснилось, что чугунная труба треснула.

Как сообщили в пресс-службе коммунального оператора, утром в пятницу специалисты приступили к замене повреждённого участка водовода.

До устранения аварийной ситуации отключено водоснабжение в 30 домах по улицам Солдатова, Моторостроителей, Обвинской, Серебрянскому проезду. Без воды остаются два детских сада (ул. Моторостроителей, 4 и Серебрянский проезд, 6) и две школы (Серебрянский проезд, 8 и ул. Куйбышева, 117).

Воду в зданиях пришлось отключить ещё накануне.

Сообщается, что жителям обеспечен подвоз воды. С утра 21 октября автоцистерны с водой находятся по адресам: ул. Солдатова, 42/1, ул. Моторостроителей, 5, Серебрянский проезд, 16.

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