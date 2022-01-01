Из-за аварии на водопроводе в жилых домах Перми пропала вода О сроках возобновления водоснабжения пока не сообщается Поделиться Твитнуть

В Перми из-за аварии на водопроводе в жилых домах нескольких улиц отключили холодную воду. Причина — авария на сети водопровода в доме № 7 по ул. Моторостроителей. Об этом сообщили в «Новогор-Прикамье».

Без воды остались жители домов на улицах Солдатова, Моторостроителей, Серебрянский проезд, а также жильцы дома № 9 по ул. Обвинская и дома № 117 по ул. Куйбышева.

В настоящее время ведутся ремонтно-восстановительные работы. О сроках возобновления водоснабжения пока не сообщается. Уточнять информацию можно по тел. 210-06-80.

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