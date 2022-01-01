Елена Синица Краевой парламент поддержал кандидатуру Светланы Денисовой на пост детского омбудсмена Теперь кандидатуру должен согласовать федеральный омбудсмен Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Краевой парламент принял постановление о направлении кандидатуры действующего Уполномоченного по правам ребёнка в Пермском крае Светланы Денисовой на согласование в федеральный центр. Денисова может сохранить пост ещё на пять лет.

После того как кандидатуру согласует детский федеральный омбудсмен Мария Львова-Белова, вопрос о назначении Денисовой рассмотрят на заседании ЗС Прикамья.





Ранее сообщалось, что краевой парламент поддержал предложение губернатора назначить экс-мэра Перми Игоря Сапко региональным уполномоченным по правам человека. Однако кандидатура на данный момент не согласована федеральным омбудсменом Татьяной Москальковой.





Как сообщили в краевом парламенте, депутаты традиционно демонстрируют высокую явку. Однако сегодня отсутствовало сразу несколько членов фракции КПРФ и один Справедливой России: Д.Д. Кожанов, Г.С. Малинин, Д.В. Новокрещенов, В.В.Чулошников.

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