Максим Артамонов Павел Миков может остаться и.о. уполномоченного по правам человека в Пермском крае Федеральный омбудсмен пока не утвердила кандидатуру нового уполномоченного Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В четверг, 20 октября, депутаты Заксобрания должны утвердить кандидатуру Игоря Сапко на должность уполномоченного по правам человека в Пермском крае. Однако процедурный вопрос на грани срыва. В повестке «пленарки» его до сих пор нет, так как нет положительного решения со стороны федерального уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой. Об этом «Новому компаньону» рассказал действующий краевой омбудсмен Павел Миков (его полномочия истекают 26 октября).





«Если до 26 октября новая кандидатура не будет согласована, то, в соответствии с краевым законом, я просто остаюсь в качестве и.о. и буду служить столько, сколько нужно», — заявил Миков.





Он также предположил, что Москалькова сейчас занята вопросами обмена пленных в ходе спецоперации, поэтому кандидат на пост уполномоченного в Прикамье пока не одобрен.





Напомним, 22 сентября краевой парламент поддержал кандидатуру Игоря Сапко на пост регионального уполномоченного по правам человека. Согласно процедуре, федеральный уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова должна утвердить кандидатуру. Предложение назначить Сапко на должность краевого омбудсмена внёс губернатор Дмитрий Махонин.





После этого Павел Миков критиковал Игоря Сапко — его «несколько смутили» высказывания в соцсетях бывшего депутата Госдумы о защите «прав русского человека».





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