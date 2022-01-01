Елена Синица Заксобрание одобрило передачу полномочий по содержанию электросетей на краевой уровень Законопроект одобрен в первом чтении Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Депутаты краевого парламента в первом чтении поддержали законопроект о передаче полномочий по содержанию электросетей на краевой уровень. Решение принято на пленарном заседании 20 октября.

Предполагается, что передача полномочий по электроснабжению с муниципального на региональный уровень позволит привести электросетевую инфраструктуру в порядок и модернизировать её. По мнению министерства, не все муниципалитеты региона с этим справляются в полной мере.





Если законопроект будет одобрен, то в регионе появится новое государственное унитарное предприятие. При этом выделения дополнительных средств из краевого бюджета не потребуется, так как доходы будущего ГУПа будут формироваться исходя из тарифа.





Однако против такого решения выступила региональная прокуратура. Также ряд недочётов выявила Контрольно-счётная палата. Принятие законопроекта во втором чтении запланировано на ноябрь.

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