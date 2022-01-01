Елена Синица Принятие неизбежного Депутаты краевого парламента обсудили передачу полномочий по содержанию электросетей на краевой уровень Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Во вторник, 18 октября, состоялось заседание инфраструктурного комитета краевого парламента. Одним из обсуждаемых вопросов стала передача полномочий по содержанию электросетей на краевой уровень. Против такого решения выступила региональная прокуратура. Также ряд недочётов выявила Контрольно-счётная палата.

Потеря контроля и изношенность сетей

Как поясняли в региональном минЖКХ, передача полномочий по электроснабжению с муниципального на региональный уровень позволит привести электросетевую инфраструктуру в порядок и модернизировать её. По мнению министерства, не все муниципалитеты региона с этим справляются в полной мере.





Если законопроект будет одобрен, то в регионе появится новое государственное унитарное предприятие. При этом выделения дополнительных средств из краевого бюджета не потребуется, так как доходы будущего ГУПа будут формироваться исходя из тарифа.

Как пояснил зампред краевого правительства Андрей Кокорев, одна из проблем, которая сейчас имеется в этом направлении — изношенность электросетей. По его словам, многие из них изношены на 80%. В большинстве муниципалитетов объекты электросети переданы на условиях договоров аренды. Однако договоры аренды не подразумевают капитальных вложений на модернизацию со стороны собственника. Как правило, проводится только текущий ремонт, говорит Кокорев.

Это в свою очередь выльется в ухудшение качества услуги для населения, подчеркнул он. Кроме этого, он обратил внимание, что большинство объектов введены в эксплуатацию в 80-90-е годы, что опять же увеличивает риски аварийной ситуации.

Помимо этого, Кокорев рассказал, что минэнергетики подготовило законопроект, который предполагает введение такого понятия, как системообразующая сетевая компания. Это означает, что все собственники электросетей (в том числе органы местного самоуправления) обязаны передать их в сетевую компанию, обладающую статусом системообразующей. Более того, предполагается ужесточение требований к территориальным сетевым организациям. Новым правилам муниципальные электросетевые организации вряд ли будут соответствовать. Как итог — риски потери объектов из публичной собственности, резюмировал Кокорев.

«Принятие законопроекта позволит повысить надёжность электроснабжения населения, обеспечить стабильность функционирования электросетевого хозяйства. И самое главное, мы сохраним на краевом уровне отраслевой комплекс и сможем его модернизировать», — говорит Кокорев.

Недочёты

После завершения доклада Кокорева Контрольно-счётная палата высказала свои замечания. В частности, ведомство обратило внимание, что к законопроекту не подготовлено финансово-экономическое обоснование. Также отсутствует перечень муниципального имущества, которое планируется передать на региональный уровень. Однако принятию законопроекта в первом чтении это не мешает, заключили в ведомстве.

Против высказался представитель краевой прокуратуры Ильдар Дускаев. Он обратил внимание, что проект закона подготовлен с превышением полномочий субъекта РФ. Если быть точнее, то ФЗ №35 «Об электроэнергетике» запрещает органам госвласти субъектов РФ и органам МСУ принимать нормативные правовые акты, связанные с регулированием отношений в сфере электроэнергетики.

Нет консолидации — нет дохода

Затем своё мнение о принимаемом законопроекте высказал председатель инфраструктурного комитета Антон Удальёв. По его словам, консолидация имущества на уровень края необходима хотя бы потому, что к 2025 году муниципалитеты не смогут зарабатывать на его эксплуатации. Для этого и создаётся «краевая, большая, консолидированная, системная краевая компания», которая сможет зарабатывать.

«И Россети или другие крупные структуры у нас ничего не отберут. Только надо смягчить формулировки, законопроект не обязывает муниципалитеты передавать имущество в краевую собственность. Однако после принятия закона муниципалитеты имеют право передать имущество в краевую собственность. Это решается не добровольно-принудительно, а в диалоге. Но если мы не консолидируем это имущество на уровне края, то в 2025 году оно просто перестанет приносить доход», — заключил Удальёв.

В результате депутаты инфраструктурного комитета поддержали законопроект в первом чтении.

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