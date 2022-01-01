Елена Синица Бюджет Прикамья на 2023-2025 годы приняли в первом чтении Во втором чтении бюджет региона планируется утвердить в ноябре Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Бюджет Пермского края на 2023-2025 годы приняли в первом чтении. Соответствующее решение принято на пленарном заседании регионального парламента 20 октября.

Согласно данным краевого минфина, в ближайшие три года доходы региональной казны впервые будут превышать 200 млрд руб. Так, в 2023 году доходы составят 214,4 млрд руб., в 2024-м — 208,7 млрд руб., в 2025-м — 216,3 млрд руб.





Также предусмотрено дальнейшее наращивание бюджета развития. Его объём по сравнению с прошлым годом увеличится на 39%. Таким образом, инвестрасходы в следующем году составят 77,6 млрд руб., в 2024-м — 62,4 млрд руб., в 2025-м — 54,4 млрд руб. Эти инвестиции будут направлены на строительство новых объектов, ремонт учреждений, закупку различного оборудования.





До 2025 года в бюджете будет предусмотрено финансирование для 89 объектов общественной инфраструктуры.





Кроме этого, предполагается увеличение расходов на нецелевую финансовую поддержку муниципалитетов. Объёмы этих расходов на 2023 год вырастут более чем на 2 млрд руб. Предполагается перераспределение доходных источников бюджетов муниципалитетов. В среднем доходы муниципалитетов вырастут на 11,2%.





В целом, расходы краевой казны в 2023 году составят 241,2 млрд руб. Дефицит в следующем году составит 13,6% к объёму доходов казны, что не превышает предельный размер, установленный федеральным Бюджетным кодексом. В 2024 году дефицит составит 25,5 млрд руб. (12,7% к объёму доходов) , в 2025-м — 17,7 млрд руб. (8,5% к объёму доходов).





Во втором чтении бюджет региона планируется утвердить в ноябре.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.