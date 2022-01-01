Елена Синица Финансовый баланс Краевой бюджет на ближайшие три года будет устойчивым и социально направленным Поделиться Твитнуть

На минувшей неделе в краевом парламенте прошли публичные слушания по проекту бюджета Пермского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

Фото: пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

Согласно данным краевого минфина, в ближайшие три года доходы региональной казны впервые будут превышать 200 млрд руб. Так, в 2023 году доходы составят 214,4 млрд руб., в 2024-м — 208,7 млрд руб., в 2025-м — 216,3 млрд руб.

Социальная поддержка

Бюджетная политика в ближайшие три года, как и прежде, сохранит свою социальную направленность. Более 70% расходов бюджета края будет направлено на социальные программы. Также было отмечено, что Пермский край продолжит участие во всех 12 национальных проектах.

Кроме этого, ранее принятые социальные обязательства будут не только сохранены, но и проиндексированы на уровень инфляции, отметила министр финансов Екатерина Тхор. Например, предусмотрена индексация фонда оплаты труда работников бюджетной сферы, определённых указами президента. Для них размер увеличения будет рассчитан исходя из темпов роста среднемесячной начисленной зарплаты. Для тех бюджетников, на которых не распространились указы, индексация будет соответствовать уровню плановой инфляции.

Также проектом бюджета предусмотрена индексация мер социальной поддержки населения и стипендий.

Валерий Сухих, председатель Законодательного собрания Пермского края:

— Бюджет на следующие три года сбалансирован и стабилен. Запланированные расходы полностью соответствуют приоритетным направлениям региональной политики — более 70% будет направлено на социальную сферу. Финансированием обеспечены все обязательства региона перед гражданами, часть государственных мер поддержки будет проиндексирована, дополнительное финансирование заложено на повышение зарплат работников бюджетной сферы согласно указам президента. Особое внимание уделяется поддержке территорий.

Проектом также предусмотрено дальнейшее наращивание бюджета развития. Его объём по сравнению с прошлым годом увеличится на 39%. Таким образом, инвестрасходы в следующем году составят 77,6 млрд руб., в 2024 году — 62,4 млрд руб., в 2025-м — 54,4 млрд руб. Эти инвестиции будут направлены на строительство новых объектов, ремонт учреждений, закупку различного оборудования, уточнила Екатерина Тхор.

Объём дорожного фонда в эту трёхлетку превысит 84 млрд руб. Эти деньги планируют направить как на строительство крупных объектов, так и на реконструкцию местных дорог.

В планах правительства до 2025 года предусмотреть финансирование для 89 объектов общественной инфраструктуры. В их числе 38 объектов образования и 21 — в сфере здравоохранения. Общий объём расходов на эти цели составит 52,5 млрд руб.

«По всем направлениям социальной сферы, начиная с образования и здравоохранения, идёт стабильное увеличение расходных обязательств. По разным направлениям увеличение составило от 3 до 6,5%», — отметил председатель комитета по социальной политике Сергей Ветошкин.

Проект бюджета на эту трёхлетку предполагает кратное увеличение темпов модернизации объектов социальной инфраструктуры, отметил заместитель председателя правительства края Дмитрий Самойлов. На них в рамках адресной инвестиционной программы заложено порядка 50 млрд руб. Нельзя не отметить, что регион сейчас начинает активнее работать в рамках государственно-частного партнёрства и концессионных соглашений, отметил Самойлов.

Также уже подана заявка на создание межвузовского кампуса. Итоги будут подведены до Нового года. Первый этап конкурса состоится до 1 ноября. Общая стоимость проекта составляет порядка 28 млрд руб. При этом 17 млрд руб. краевые власти хотели бы привлечь в виде федерального гранта, отметил Самойлов.

Если говорить о подготовке к 300-летию Перми, то есть значительные успехи в проведении ремонтов городских объектов. В частности, завершены ремонты музыкальной школы имени Крылатова, ДК «Искра», краевой филармонии, Театра-Театра, ДЦ имени Кирова, ДК имени Калинина.

В целом для обеспечения объектов и мероприятий, приуроченных к празднованию 300-летия краевой столицы, в бюджете предусмотрено порядка 4,9 млрд руб. На эти средства завершат работы на центральной набережной и набережной в Кировском районе Перми, а также в ряде общественных пространств города.

Помимо этого, начиная с 2023 года в регионе стартует проект «Пермский край — комфортный край». Программа предполагает благо­устройство улиц и дворов, ремонт учреждений культуры в муниципальных образованиях края. На реализацию этого проекта в ближайшую трёхлетку заложено 6,9 млрд руб.

Помощь предприятиям и муниципалитетам

Как отметил зампредседателя комитета краевого парламента по промышленности, экономической политике и налогам Анатолий Маховиков, регион продолжает активно наращивать объёмы продукции на экспорт. В текущих условиях происходит переориентация на другие рынки, поэтому важно помогать предприятиям налаживать сбыт, искать новых партнёров, считает он. Для этого в бюджете края ежегодно закладываются средства на организацию бизнес-миссий и участие в форумах, в том числе зарубежных.

«Мы видим, что такие форматы приносят результат, который в десятки раз превышает затраченные средства региональной казны. Общая сумма заключённых контрактов по итогам проведённых в 2022 году мероприятий составила 48 млрд руб. Это положительно влияет на развитие компаний, создание новых рабочих мест и привлечение дополнительных инвестиций в Прикамье», — сказал Маховиков.

Будут увеличены расходы и на нецелевую финансовую поддержку муниципалитетов. Объёмы этих расходов на 2023 год вырастут более чем на 2 млрд руб. Предполагается перераспределение доходных источников бюджетов муниципалитетов. В среднем доходы муниципалитетов вырастут на 11,2%. В числе изменений — рост выравнивающих дотаций, передача части доходов от налога по упрощённой системе налогообложения на уровень муниципалитетов. Всего в следующем году объём средств, которые направят в территории, составит порядка 25 млрд руб. В трёхлетнем периоде запланирован рост этой статьи расходов.

«Несмотря на те экономические трудности, которые мы переживаем, бюджет сохраняет все социальные обязательства. Особое внимание также уделяется межбюджетным отношениям и поддержке бюджетов муниципальных образований, — прокомментировала председатель комитета по бюджету Елена Зырянова. — Не могу не сказать и о том, что наши финансовая устойчивость, уровень госдолга и дефицита бюджета находятся в пределах нормативных показателей. Мы можем быть уверены, что трёхлетний бюджет обеспечит все наши обязательства».

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