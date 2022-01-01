С погибшим в Лысьвенском округе 17-летним юношей простятся в пятницу Поделиться Твитнуть

Похороны найденного погибшим 17-летнего юноши состоятся в Лысьве Пермского края 21 октября, об этом в соцсети «Вконтакте» сообщила знакомая молодого человека.

Напомним, в СУ СКР по Пермскому краю продолжается процессуальная проверка по факту обнаружения тела 17-летнего жителя Лысьвенского округа. Молодого человека волонтёры, следователи, полиция, местные жители искали с 16 октября.

Во вторник, 18 октября, тело юноши нашли в водоёме. В ходе осмотра погибшего, проведённого с участием специалиста, внешних признаков насильственной смерти не обнаружено.

В СКР отметили, что назначена судебно-медицинская экспертиза, в ходе которой будет установлена причина смерти.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.