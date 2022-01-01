В Пермском крае продолжаются поиски пропавшего ночью подростка Волонтёры будут прочёсывать лес Поделиться Твитнуть

В понедельник, 17 октября, в 11:00 в д. Новая Ферма Лысьвенского округа Пермского края собрались волонтёры, чтобы отправиться на поиски пропавшего ночью 17-летнего юноши. Об этом сообщается на странице поискового отряда «Регион59» ВКонтакте.

Молодой человек в полночь ушёл из деревни и с тех пор не выходит на связь. Искать его собираются в лесу.

Приметы пропавшего: рост 187 см, русые волосы, худощавого телосложения, был одет в бежевую толстовку с капюшоном, чёрные спортивные штаны и сланцы.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, просят сообщить в полицию по тел. 02 или 102, в ЕДДС — по тел. 112, в БРНС Перми +7 (342) 241-36-40 или позвонить волонтёрам 8-912-880-41-60, 8-992-233-14-28.

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