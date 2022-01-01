Пропавшего в Лысьвенском округе юношу нашли на дне водоёма Внешних признаков насильственной смерти на теле не обнаружено Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В СУ СКР по Пермскому краю рассказали о процессуальной проверке по факту обнаружения тела 17-летнего жителя Лысьвенского округа. Молодого человека волонтёры, следователи, полиция, местные жители искали с 16 октября.

Сообщается, что 18 октября тело юноши нашли в водоёме. В ходе осмотра погибшего, проведённого с участием специалиста, внешних признаков насильственной смерти не обнаружено.

В СКР отметили, что назначена судебно-медицинская экспертиза, в ходе которой будет установлена причина смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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