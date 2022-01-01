Елена Синица Краевые власти планируют в сжатые сроки модернизировать оборонные предприятия региона В частности, речь идёт о «Мотовилихинских заводах» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Краевые власти планируют в сжатые сроки модернизировать оборонные предприятия региона. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин во время прямого эфира.

Губернатор также отметил, что сейчас среди оборонных предприятий края наблюдается инвестиционный бум.





«Наша задача — модернизировать эти предприятия в очень короткие сроки, вдохнуть в них новую жизнь. Особенно все болеем за наше предприятие, которому уже 286 лет — это «Мотовилиха». Будем строить там новые корпуса, очистные сооружения, инфраструктуру. Все это будем делать, всем будем заниматься в непосредственном контакте с руководством предприятия», — сказал Дмитрий Махонин.





По его словам, задача властей помочь предприятиям наладить логистические цепочки, поставки, освоить новые рынки. Он также обратил внимание, что выставки, в которых участвуют делегации Пермского края, эффективны. Каждая выставка приносит новые заказы, новые рабочие места, сказал Махонин.





Ранее сообщалось, что в Прикамье не замечено снижение инвестиционной активности на фоне нестабильной ситуации в мире и санкций.









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