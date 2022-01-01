Елена Синица В Прикамье не замечено снижение инвестиционной активности на фоне санкций По мнению губернатора, санкции стали окном возможностей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Прикамье не замечено снижение инвестиционной активности на фоне нестабильной ситуации в мире и санкций. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин во время прямого эфира 19 октября.

«Я убеждён бесповоротно, что санкционные режимы — окно возможностей для предприятий, которые переходят на импортозамещение», — сказал Дмитрий Махонин.





Он также добавил, что в регионе число предприятий малого и среднего бизнеса возросло на 13%. Помимо этого, продолжают поступать заявки на привлечение льготного финансирования из Фонда развития промышленности.

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