Максим Артамонов СМИ: Поджог четырёх автомобилей в Перми совершил один человек Он пробрался ночью на парковку Поделиться Твитнуть

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В Перми благодаря записям с видеокамер подтвердилась версия поджога четырёх автомобилей на парковке рядом с жилищным комплексом «Паруса над Камой». Об этом сообщает properm.ru, со ссылкой на одну из владелиц пострадавшей машины.





По её словам, неизвестный пробрался через забор на парковку, в пакете у него были бутылки с зажигательной смесью, две машины выгорели полностью, а те, что были по бокам, не подлежат восстановлению.





При этом «страховые отказываются даже смотреть на автомобили из-за того, что это не ДТП», сообщила собственница сгоревшей машины.





Напомним, происшествие случилось около 4 час. утра 18 октября.





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