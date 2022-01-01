На парковке в Перми сгорели четыре автомобиля Причины пожара устанавливаются Поделиться Твитнуть

ВКонтакте

Около 4 час. утра 18 октября в Перми сгорели несколько автомобилей. Пожар вспыхнул на парковке рядом с жилым комплексом «Паруса над Камой» на ул. Красновишерская. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на соцсети.

Уточняется, что всего во время пожара огнём были повреждены четыре легковых автомобиля. Машины полностью выгорели.

Причины возгорания пока не называются. Пожарные и полиция проводят экспертизы, изучают записи с камер видеонаблюдения, проводят другие проверочные мероприятия.

Владелец одного из сгоревших авто заявил, что не исключает поджог.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.