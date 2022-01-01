Максим Артамонов В Пермском крае завершается строительство примыкающих к Чусовскому мосту развязок Чиновники обещают сдать объект к концу года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как рассказал глава дирекции реализации проектов в Пермском крае АО «Стройтрансгаз» Максим Смагин, на сегодня по всем объектам Чусовского моста выполнена основная часть работ. Об этом чиновник доложил губернатору Пермского края.





Запуск движения по новому мосту позволит решить вопрос с пробками и ускорит автомобильный трафик.





Напомним, о начале финальных работ по надвижке пролётных строений моста через Чусовую в минтрансе сообщили 7 октября.





Стыковка пролётов произошла 13 октября.





По плану технический запуск нового моста через Чусовую ожидается в конце года. В 2023 году будут закончены подходы и транспортные развязки, а также проведена реконструкция старого Чусовского моста. Проект строительства также включает в себя возведение трёх транспортных развязок: две из них располагаются на пересечении с улицами Цимлянской и Корсуньской, ещё одна — в районе станции Пальники.

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