На новом Чусовском мосту произошла стыковка пролётов Устройство проезжей части начнётся в ноябре Поделиться Твитнуть

Исторический момент: заключительная надвижка нового Чусовского моста / фото: тг-канал Дмитрия Махонина

«Только что на новом Чусовском мосту завершена надвижка пролетного строения!» — об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Теперь строителям останется произвести выравнивание частей по высоте, и конструкция будет замкнута. Опускание пролётной части планируется завершить в начале ноября, после чего начнётся устройство проезжей части, добавил глава региона.

Напомним, о начале финальных работ по надвижке пролётных строений моста через Чусовую в минтрансе сообщили 7 октября.

Представитель генподрядчика АО «Стройтрансгаз» отчитался тогда, что с левого берега пролётное строение надвинуто полностью, а с правого надвижка вошла в финальную стадию и до смыкания осталось 84 м.

По плану технический запуск нового моста через Чусовую ожидается в конце года. В 2023 году будут закончены подходы и транспортные развязки, а также проведена реконструкция старого Чусовского моста.

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