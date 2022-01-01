До смыкания нового моста через Чусовую строителям осталось пройти 84 метра Поделиться Твитнуть

На строительстве нового моста через Чусовую ведутся финальные работы по надвижке пролетных строений. Об этом сообщили в краевом минтрансе. Ход работ оценили зампред правительства Пермского края Андрей Алякринский и и.о. министра транспорта Сергей Вешняков.

Представитель генподрядчика АО «Стройтрансгаз» отчитался, что на сегодня завершено строительство всех 14 опор, с левого берега пролётное строение надвинуто полностью. С правого надвижка вошла в финальную стадию: до смыкания осталось 84 м. Общая длина моста — 1,5 км.

Продолжаются работы по строительству транспортных развязок. На одной из них, с ул. Цимлянской, устраиваются съезды №1, №2 и №3. На развязке с ул. Корсуньской завершено устройство плиты проезжей части путепровода, идут работы по монтажу перильного ограждения и ливневой канализации.

Ранее сообщалось, что для жителей Пермского края проезд через новый Чусовской мост будет бесплатным. Платить за проезд будут только водители транзитного транспорта.

Напомним, по плану технический запуск нового моста через Чусовую ожидается в конце года. В 2023 году будут закончены подходы и транспортные развязки, а также проведена реконструкция старого Чусовского моста.

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