Группу мобилизованных березниковцев после переговоров с военкомом отправили в учебный центр Поделиться Твитнуть

Газета "Березниковский рабочий"

Жителей Березников, мобилизованных для участия в СВО, всё-таки отправили в военный учебный центр в с. Тоцкое Оренбургской области, это стало возможным после переговоров с военкомом одного из координаторов проекта «Помощь здесь. Пермский край» Лилии Ширяевой.

Напомним, призванных в рамках частичной мобилизации жителей Березников, которых сегодня должны были отправить на учёбу, попросили вернуться домой. При этом отправка резервистов срывается уже не первый раз. Ранее их вернули из Перми 30 сентября из-за нехватки мест в военно-учебных частях.

Резервисты записали видеообращение к властям, в котором сообщили, что устали от неразберихи, и просят навести порядок. Многие после получения повесток ушли с работы, поэтому у таких мобилизованных теперь нет средств к существованию, поскольку на работу они не могут вернуться из-за «штампа о мобилизации».

По просьбе губернатора уладить конфликтную ситуацию взялась общественница Лилия Ширяева, которая провела переговоры с военкомом региона.

«Решить вопрос военному комиссару было непросто, но это всё же удалось. Лично проводила людей на автобус», — рассказала Ширяева изданию «Коммерсант-Прикамье».

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