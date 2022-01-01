Елена Синица Пропавшего в Пермском крае 17-летнего подростка нашли погибшим Что случилось с юношей, не уточняется Поделиться Твитнуть

Пропавшего в Пермском крае 17-летнего подростка нашли погибшим. Об этом сообщается в социальных сетях поискового отряда «Регион 59».

Информации о том, что случилось с юношей, нет.





«Выражаем соболезнование родным и близким. Благодарим всех за помощь в поиске», — говорится в сообщении отряда.





Напомним, что юноша ночью 16 октября ушёл из деревни Новая Ферма и с тех пор не выходил на связь.

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