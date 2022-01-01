Максим Артамонов Из Елани начали отпускать домой многодетных резервистов Ранее из этого учебного центра вернулись 700 мобилизованных из разных регионов Поделиться Твитнуть

ПРОО «Пермский поисковый отряд им. Ирины Бухановой»

Из учебного центра в Елани Свердловской области, куда были отправлены мобилизованные пермяки, начали отпускать домой призывников, которые имеют трех и более детей. Об этом сообщает telegram-канал краевых властей.





Сколько человек вернётся домой, не уточняется.





На прошлой неделе стало известно , что отсрочка от частичной мобилизации теперь будет предоставляться отцам, которые имеют на иждивении: троих и более детей до 16 лет, троих и более детей до 18 лет, один из которых с инвалидностью, ребёнка с паллиативным статусом.





Дополнительная отсрочка предоставляется согласно указаниям Генштаба ВС РФ от 4 октября 2022 года. Документ направлен в военкоматы и призывные комиссии.





Напомним, ранее депутат Госдумы РФ от Свердловской области Максим Иванов в своём telegram-канале рассказал , что из учебной части в Елани были отправлены домой 700 резервистов. В медроте ему сообщили, «что за две недели они отправили обратно по домам 400 человек, ещё 300 «завернули» по документам как неправомерно мобилизованных». Среди отправленных домой резервистов из Елани были студенты-очники и люди с серьёзными заболеваниями









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