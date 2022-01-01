Максим Артамонов
Из Елани начали отпускать домой многодетных резервистов
Ранее из этого учебного центра вернулись 700 мобилизованных из разных регионов
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Из учебного центра в Елани Свердловской области, куда были отправлены мобилизованные пермяки, начали отпускать домой призывников, которые имеют трех и более детей. Об этом сообщает telegram-канал краевых властей.
Сколько человек вернётся домой, не уточняется.
На прошлой неделе стало известно, что отсрочка от частичной мобилизации теперь будет предоставляться отцам, которые имеют на иждивении: троих и более детей до 16 лет, троих и более детей до 18 лет, один из которых с инвалидностью, ребёнка с паллиативным статусом.
Дополнительная отсрочка предоставляется согласно указаниям Генштаба ВС РФ от 4 октября 2022 года. Документ направлен в военкоматы и призывные комиссии.
Напомним, ранее депутат Госдумы РФ от Свердловской области Максим Иванов в своём telegram-канале рассказал, что из учебной части в Елани были отправлены домой 700 резервистов. В медроте ему сообщили, «что за две недели они отправили обратно по домам 400 человек, ещё 300 «завернули» по документам как неправомерно мобилизованных». Среди отправленных домой резервистов из Елани были студенты-очники и люди с серьёзными заболеваниями
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