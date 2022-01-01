Максим Артамонов В России отцы трёх и более детей до 16 лет смогут получить отсрочку от мобилизации В военкоматы и призывные комиссии отправлены соответствующие распоряжения Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Отсрочка от частичной мобилизации теперь будет предоставляется отцам, которые имеют на иждивении: троих и более детей до 16 лет, троих и более детей до 18 лет, один из которых с инвалидностью, ребенка с паллиативным статусом. Об этом в своём telegram-канале сообщила уполномоченный по правам ребёнка в России Мария Львова-Белова.





Она пояснила, что, дополнительная отсрочка предоставляется согласно указаниям Генштаба ВС РФ от 4 октября 2022 года. Документ направлен в военкоматы и призывные комиссии.





Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Картапалов анонсировал эти изменения. По его словам, в публичных документах изменения пока нигде не закреплены, но они есть в документах для служебного пользования, информация донесена до военкоматов.





Предоставление такой отсрочки уже поддержали в Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Эти исключения они предложили закрепить в законе о мобилизации.

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