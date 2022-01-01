Максим Артамонов Среди отправленных домой резервистов из Елани были студенты-очники и люди с серьёзными заболеваниями В учебном центре находились мобилизованные из пяти регионов, в том числе из Пермского края Поделиться Твитнуть

ПРОО «Пермский поисковый отряд им. Ирины Бухановой»

В числе 700 резервистов, которых отправили домой из учебной части в Елани, были мобилизованные из Свердловской, Челябинской, Курганской, Томской областей и Пермского края.





При этом среди них оказались студенты-очники и сотрудники системообразующих предприятий, а также граждане с серьезными медицинскими отклонениями — с искусственными клапанами сердца, ВИЧ-положительные, люди с расстройством аутистического спектра и имеющие психические заболевания, пишет «Коммерсантъ».





Напомним, ранее депутат Госдумы РФ от Свердловской области Максим Иванов в своём telegram-канале рассказал , из учебной части в Елани были отправлены домой 700 резервистов. В медроте ему сообщили, «что за две недели они отправили обратно по домам 400 человек, ещё 300 «завернули» по документам как неправомерно мобилизованных».





В то же время, как отмечает, региональный омбудсмен Татьяна Мерзлякова, нельзя считать всех 700 человек «ошибочно мобилизованными». По её мнению, зачастую резервисты заранее не уведомляли военкоматы о причинах выдавать им отсрочку.





На сегодняшний день подтверждена смерть трёх резервистов в учебном центре Елани. Один из них, 33-летний мужчина, умер от остановки сердца; второй скончался от эпилепсии на фоне алкогольного отравления; третий, как утверждает депутат Максим Иванов, покончил с собой. Все эти факты сейчас расследуют военные следователи и прокуратура. Пермяков среди погибших нет.

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