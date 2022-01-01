Максим Артамонов Из Елани вернулись домой 700 человек Среди них 300 человек были «мобилизованы неправомерно» Поделиться Твитнуть

фото: ПРОО "Пермский поисковый отряд им. Ирины Бухановой"

Из учебной части в Елани (Свердловская обл.) были отправлены домой 700 резервистов. Об этом сообщил в своём telegram-канале депутат Госдумы Максим Иванов.





В медроте ему сообщили, «что за две недели они отправили обратно по домам 400 человек, ещё 300 «завернули» по документам как неправомерно мобилизованных».





«В итоге военные в Елани отвлекаются от своей работы и тратят время на дополнительную проверку мобилизованных, отправку их обратно. То есть выполняют работу военкомов», — заявил Иванов.





Депутат задаётся вопросом — почему так много мобилизованных, не подходящих по здоровью, — и добавляет: «Будем разбираться».





Напомним, после отправки первых резервистов из Прикамья в учебный центр в Елани в соцсетях появилось видео, в котором говорилось, что мобилизованных жителей Березников оставили ночевать на улице, не предоставив еду и необходимое снаряжение. На видео мобилизованные рассказали об условиях, в которых им придётся провести сутки, — забрать их обещали только утром.





Эта информация была отправлена губернатору Прикамья Дмитрию Махонину. В пресс-службе региона сообщили, что информация нуждается в дополнительной проверке, так как «представители краевых властей общались с командиром части, который не подтверждает данную информацию».





Губернатор Дмитрий Махонин поручил Виктору Батмазову лично отправиться в учебный центр в Елани. По итогам этой проверки губернатор признал, что с мобилизованными пермяками «были сложности из-за большого количества призывников, приехавших одновременно из разных регионов». Но сейчас, по мнению Махонина, все вопросы решены.





После этого несколько десятков резервистов из Прикамья, которые жаловались на здоровье, вернулись домой. Точную цифру краевые власти не уточнили.





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